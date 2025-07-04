В муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

Экстренные службы уточняют ущерб, который был нанесен ночной атакой беспилотников в населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время выявлено семь многоэтажных и 14 частных жилых домов, которые получили повреждения. В основном у них разбиты окна, однако в двух домах разрушены кровля и конструкции. Кроме того, повреждены 11 объектов, в том числе детский сад, лицей, спортивные сооружения, а также 15 автомобилей.

«Решением муниципалитетов в поселке Долотинка Миллеровского района и на некоторых территориях в Азове введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Слюсарь.

Он отметил, что в Шахтах специалисты восстановили электроснабжение для более шести тысяч жителей.

В настоящее время на местах работают саперы и правоохранители, устраняющие последствия ночной атаки, а также специальные комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб, добавил глава региона.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны за ночь сбили 26 беспилотников над территорией Ростовской области.

До этого Слюсарь сообщил, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и плита перекрытия в нем обрушилась на пожилую женщину.

Ранее при атаке БПЛА на Сергиев Посад пострадали два человека.