Названа сумма ущерба окружающей среде от структур «Южуралзолота»

Ущерб окружающей среде от структур компании «Южуралзолото» в настоящее время оценивают в 6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ущерб, причиненный структурами компании «Южуралзолото» в Челябинской области, оценивается в 6 млрд рублей. Соответствующая информация была установлена в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении топ-менеджеров структур предприятия возбудили уголовные дела. Речь идет о директоре ГОК «Светлинский» Сергее Щелокове и начальнике золотоизвлекательной фабрики Дмитрии Бендике. Обоих подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды.

3 июля Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии активов на 200 млрд рублей у вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Согласно материалам иска, бизнесмен, являющийся членом «Единой России», незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

По данным СМИ, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, 3 июля прошли обыски. Накануне они были проведены в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.

Ранее Струков заявил, что не собирается скрываться от правоохранителей.