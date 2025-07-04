Президент «Южуралзолота» заявил, что не собирается скрываться от правоохранителей

Президент и крупнейший акционер компании «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков заявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я на работе, спокойно работаю. (Нахожусь в Челябинской области. — «Газета.Ru»), конечно, а где же я должен быть еще? Я не собираюсь скрываться, мне и некуда», — сказал Струков.

3 июля генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии активов на 200 млрд рублей у вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Согласно материалам иска, бизнесмен, являющийся членом «Единой России», незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

По данным РБК, в челябинских офисах компаний, связанных со Струковым, 3 июля прошли обыски. Накануне они были проведены в офисах «Южуралзолота», в том числе на рабочем месте главы компании. Генпрокуратура требует передать принадлежащие Струкову акции «Южуралзолота» в доход государства. Исковое заявление надзорного ведомства Советский районный суд Челябинска рассмотрит 8 июля.

Ранее производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела «Южуралзолота».