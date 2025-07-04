В ООН прокомментировали ситуацию с задержанием российских журналистов в Баку

УВКПЧ: мы следим за ситуацией с задержанием российских журналистов в Баку

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за ситуацией с задержанием российских журналистов в Баку. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

«Да, мы внимательно следим за этой ситуацией и собираем более подробную информацию, прежде чем сможем дать более подробные комментарии», — ответила она журналисту в ходе брифинга ООН.

Задержания в офисе Sputnik в Баку прошли 30 июня. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что задержанными оказались семь человек.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ прокомментировали задержания россиян в Баку.