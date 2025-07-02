«Остается наблюдать и надеяться»: в СПЧ прокомментировали задержания россиян в Баку

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала шокирующими кадры с задержанием россиян в Азербайджане и отметила, что в применении насилия не было никакой необходимости. По ее словам, власти России делают все, чтобы вызволить своих граждан.

«Эти видео, на самом деле, шокирующие. Они говорят о применении силы физической, и наверняка в этом случае не было никакой необходимости это делать. Азербайджан в последние годы все время уверял, что он соблюдает международные нормы, конвенции, и на примере как раз задержания наших граждан мы видим, что это, мягко говоря, не совсем так. Что здесь можно делать? Что можно, делают на самом деле наши власти. И у нас МИД активно сейчас пытается вмешаться в ситуацию, максимально наших граждан защитить и все-таки вызволить. Нам остается только пока наблюдать и надеяться. Со стороны правозащитного сообщества тоже делаются максимальные шаги. СПЧ сделал свое заявление, и оно даже не одно, будет еще. Я как член СПЧ говорю, что мы следим за этой ситуацией очень пристально», — сказала она.

Меркачева считает, что россияне фактически стали «заложниками» Азербайджана, поскольку «не имеют отношения к криминалу». Она считает, что действия Баку нарушают как соглашения с Россией, так и международные конвенции.

«Допускаем ли мы, что они стали заложниками — наверняка так и есть. То есть речь даже не о том, что это мы допускаем, мы так и думаем практически. Ситуация, конечно, сложная и самое ужасное, что страдают люди, которые, по мне, как очевидно, никакого отношения к криминалу не имеют и которые, если даже у правительства Азербайджана есть к ним вопросы, их могли попросить уехать из страны, всего лишь попросить, и они бы это сделали наверняка. А применение силы, задержания, аресты, что касается арестов наших журналистов, так это вообще что-то совершенно не укладывающееся в голове. Это все нарушение: нарушение соглашений между Азербайджаном и нашей страной, нарушение международных конвенций», — добавила она.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о создании ОПГ уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных скончались — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются. СМИ Азербайджана сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото гематом на телах Рамиля и Мухаммеда Сафаровых — свидетелей по тому же делу.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых. 30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников, среди них двое российских граждан — исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

1 июля азербайджанское СМИ опубликовало видео жесткого задержания россиян по обвинению в транзите наркотиков через Иран. На кадрах видны следы побоев на лицах задержанных и кровавые пятна на их одежде — на кадрах их ведут с заломанными руками, заставляют прыгать на корточках и фотографируют на фоне стены. По данным Telegram-канала Mash, в Баку были арестованы совладелец и генеральный директор онлайн-сервиса бытовых услуг Airo Антон Драчев, программист Дмитрий Безуглый и турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.