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Протестующие в Сербии захотели организовать полную блокаду Белграда

Студенты начали перекрывать трассы в Белграде и других сербских городах
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Marko Djurica/Reuters

Протестующие начали перекрывать трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах. Об этом сообщается в аккаунте «Студенты в блокаде» в соцсети Х.

Митингующие также опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, а также аграриев и ветеранов к «тотальной блокаде» сербской столицы. Реализовать свои планы в Белграде протестующие хотели с 7:00 (8:00 мск) пятницы, в Нови-Саде — с 6:00 (7:00 мск), в городе Ниш — с 7:00 (8:00 мск).

«Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь», — говорится в заявлении организаторов митинга.

Также митингующих призвали перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться, когда подразделение полиции покинет локацию.

Как рассказал корреспондент РЕН ТВ Сергей Петров, оппозиционеры начали блокаду около 10:00 мск. Студенты пропускают только машины с детьми, беременными женщинами и теми, кому требуется медицинская помощь.

Правоохранительные органы официально предупредили демонстрантов, что их ждет уголовная ответственность.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим. Сербский лидер заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми.

Ранее в Сербии призвали запомнить слова протестующих в Белграде.

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