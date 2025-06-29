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В Сербии призвали запомнить слова протестующих в Белграде

Спикер парламента Сербии Брнабич: протестующие призывали к гражданской войне
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Global Look Press

Участники акции протеста в Белграде использовали митинг для призывов к гражданской войне. Об этом сообщила спикер парламента Сербии Ана Брнабич в соцсети Х.

«Участники блокад не завершили свое собрание на Видовдан словами «Да здравствует Сербия!». Они завершили его жутким призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», — написала она.

Брнабич призвала Сербию запомнить эти слова.

В Белграде начались столкновения участников митинга с правоохранительными органами. МВД Сербии сообщило, что в несанкционированной оппозиционной акции протеста приняли участие около 36 тыс. человек.

Многотысячная протестная акция с участием студентов была приурочена к Видовдану — одному из главных национальных праздников. Студенты и сторонники оппозиции предприняли попытки пройти через выставленный кордон жандармерии со щитами. Сообщалось, что на перекрестке улицы Князя Милоша и бульвара Краля Александра толпа начала бросать в правоохранителей бутылки, петарды и факелы.

Ранее Вучич обратился к протестующим в Белграде.

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