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Аэропорт Ижевска возобновил работу без ограничений

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и отправление самолетов
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены утром, когда в регионе была объявлена опасность атаки вражеских БПЛА.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в столицу Удмуртии», — сообщили в пресс-службе.

Утром 4 июля сразу в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Работу приостановили воздушные гавани в Саратове, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнекамске.

В июне в Государственной думе РФ предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменении статуса рейса по СМС и электронной почте. Авторы инициативы призвали ужесточить административную ответственность для перевозчиков за несвоевременное оповещение граждан об изменении статуса авиарейса или игнорирование данной обязанности.

Ранее Пермский аэропорт возобновил работу.

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