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В Подмосковье вспыхнуло строящееся здание

Строящееся здание загорелось в поселке Биокомбината в Подмосковье
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Telegram-канал Los-Petros Group • Лосино-Петровский

Строящийся жилой дом вспыхнул в поселке Биокомбината Лосино-Петровского городского округа в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале «Los-Petros Group • Лосино-Петровский».

«Информация о БПЛА не подтвердилась. На стройке в п. Биокомбинат случился пожар», — написали в группе.

Позже очевидцы сообщили, что спасатели уже ликвидировали возгорание, однако строящийся объект успел пострадать.

Недавно в Подмосковье спасатели реанимировали котенка, который надышался угарным газом во время пожара в Московской области. Сильный пожар произошел в деревне Курово Истринского округа. На первом этаже дома в связи с возгоранием эвакуировали всех жителей подъезда — 30 человек, но в горящей квартире хозяйка не успела вытащить котенка, который спрятался от испуга. После того, как животное спасли, его тут же вернули хозяйке.

25 июня в жилом доме на Кленовом бульваре в Москве произошел пожар. Жителей многоэтажного здания эвакуировали. На место прибыли спасатели МЧС РФ.

Ранее в Подмосковье при пожаре на складе обрушилась кровля.

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