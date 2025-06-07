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На горящем в Пушкино складе рухнула крыша

В Подмосковье при пожаре на складе обрушилась кровля

На территории горящего склада в Подмосковье рухнула кровля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Как уточняется, конструкция обрушилась на площади в 13 тыс. кв. м. На этом фоне в готовность привели столичные пожарно-спасательные подразделения ведомства.

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. В борьбе с огнем задействовали более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение.

По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространяется в сторону Ярославского шоссе, а на месте пожара слышны взрывы.

Ранее с сотрудниками горящего в Пушкино склада пропала связь.

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