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В аэропорту Саратова сняли ограничения на работу

Росавиация: аэропорт Саратова возобновил прием и отправку самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Саратове, где были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 8:15 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в тексте.

Рано утром 4 июля в аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на работу. Позже принимать и отправлять самолеты прекратили воздушные гавани в Ярославле, Самаре, Казани и Нижнекамске.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи системы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Больше всего дронов — 26 — уничтожили в Ростовской области. В Курской области ликвидировали 12 беспилотников, в Белгородской области — шесть, в Орловской области — три. Еще один БПЛА нейтрализовали в Липецкой области.

Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании информировать пассажиров о задержках рейсов через СМС.

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