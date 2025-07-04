Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Российские силы в ночь на 4 июля нанесли массированный удар по Киеву, в том числе по аэродрому Жуляны и военной авиабазе Васильков. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что на территории поврежденного аэродрома Жуляны, предположительно, расположен позиционный район ЗРК Patriot. Также сообщается о поражении объектов энергетической инфраструктуры.

«Украинские железные дороги» сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры столицы республики. Местные новостные порталы сообщают о резком ухудшении качества воздуха на юге Киева до уровня в 16 раз выше нормы.

По данным российских военкоров, для ударов по украинской столице использовались 100 БПЛА, до семи баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К», 2 «Кинжала».

В ночь на 4 июля в подмосковном Сергиевом Посаде произошло четыре взрыва вблизи микрорайона Звездочка. В результате атаки пострадал один мужчина, которого незначительно посекло осколками.

Также в эту ночь в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области из-за падения беспилотника был поврежден двухэтажный восьмиквартирный жилой дом, в котором обрушилась плита перекрытия, в результате чего не выжила женщина. Еще 20 человек были эвакуированы. Кроме того, в ростовском Азове взрыв беспилотника повредил окна в многоквартирном доме в Коллонтаевском переулке, 94. Обломки одного дрона упали на стадион имени Лакомова. Его территория была оцеплена.

Ранее в Одессе заявили о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки ВС РФ.