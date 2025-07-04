Стала известна дата прощания с бывшим мэром Луганска, погибшим в теракте

Церемония прощания с погибшим при теракте бывшим мэром Луганска Манолисом Пилавовым состоится в субботу, 5 июля. Об этом сообщили власти города, передает ТАСС.

По словам главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, бывший глава администрации города многое сделал для жителей города, а виновных в его гибели ждет неминуемое наказание.

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пасечник также выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Взрыв в центре Луганска, унесший жизнь бывшего мэра, произошел 3 июля. По предварительным данным, его подорвала женщина-смертница. СК уже назвал произошедшее терактом, а Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к организации взрыва. Что известно о бывшем мэре Луганска и обстоятельствах его смерти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто доставил бомбу, убившую бывшего мэра Луганска.