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Стало известно, кто доставил бомбу, убившую бывшего мэра Луганска

Baza: убийство бывшего мэра Луганска Пилавова устроила 36-летняя женщина
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Евгений Биятов/РИА Новости

Установлена личность девушки, которая доставила бомбу, убившую бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, исполнителем оказалась 36-летняя Алена Ч., которая переносила взрывное устройство в своем рюкзаке.

Сообщается, что за несколько секунд до взрыва она оставила рюкзак возле дома на улице Тараса Шевченко — в тот момент, когда Пилавов оказался рядом с ней. В результате взрыва погибли оба.

При этом уточняется, что перед взрывом девушка разговаривала с кем-то по телефону. По предварительной информации, она могла быть использована кураторами «втемную».

Девушка проживала в украинском городе Брянка, у нее осталось двое детей.

Взрыв в центре Луганска, унесший жизнь бывшего мэра, произошел 3 июля. По предварительным данным, его подорвала женщина-смертница. СК уже назвал произошедшее терактом, а Служба безопасности Украины заявила о своей причастности к организации взрыва. Что известно о бывшем мэре Луганска и обстоятельствах его смерти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЛНР пообещал, что виновные в гибели экс-мэра Луганска будут найдены и наказаны.

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