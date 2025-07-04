Производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела «Южуралзолота»

Владелец 51% акций винодельческой компании «ВК Сатера», производящей вина под брендами Esse и Kacha Valley, Андрей Верзилин стал фигурантом дела о национализации «Южуралзолота», начатого Генпрокуратурой. Об этом сообщает РБК.

Генпрокуратура потребовала изъять активы главы «Южуралзолото Группы Компаний» Константина Струкова. Среди них — 67% акций краснодарского производителя яблок «Сады Предгорья». Эта доля принадлежит Верзилину. По данным источников РБК, претензии к Струкову заключаются в том, что он, будучи еще и депутатом заксобрания Челябинской области и, позднее, заместителем его председателя, а также членом комитета по экологии, находился в состоянии конфликта интересов. Занимая эти должности, Струков управлял ЮГК напрямую либо через доверенных лиц.

По данным прокуратуры, Струков приобрел три новые компании, включая челябинское ООО «Хоум». По информации СПАРК, эта компания владеет 33% акций «Садов Предгорья». Оставшиеся 67% акций принадлежат Верзилину, которого прокуратура считает доверенным лицом Струкова. Общая капитализация всех его компаний, по оценке Генпрокуратуры, составляет 42,6 млрд рублей.

«Сады Предгорья» занимаются производством яблок, соков и пастилы. У компании 1 тыс. гектаров садов, годовой урожай достигает около 5 тыс. тонн яблок, а производство соков составляет 115 тыс. литров в год.

У Верзилина есть активы в винодельческой сфере. По данным СПАРК, ему принадлежат доли в пяти компаниях. Три из них выращивают виноград и производят вино: ООО «Виноградарь», ООО «Виноградарь Плюс» и ООО «ВК Сатера». Еще одна компания, которая ему принадлежит, занимается доставкой продуктов и ресторанным бизнесом.

Ранее государство через приставов изъяло 600 млн акций крупных компаний.