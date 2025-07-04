На Украине уклонисты пытались покинуть страну в кузове грузовика с дровами

Трое мужчин пытались незаконно покинуть территорию Украины, спрятавшись в кузове грузовика с дровами. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинскую пограничную службу.

Нарушители были задержаны в Одесской области. Выяснилось, что мужчины призывного возраста заплатили за выезд из Украины по $9,3 тысяч, еще по $1,2 тысяч они должны были перечислить из Европы.

9 июня Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом. Под стражей оказались два жителя Винницкой области, житель Черкасской области и житель Волыни. Как рассказали в ведомстве, в фуре было оборудовано двойное дно. Уклонисты прятались внизу, а сверху размещались животные и различные вещи.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население страны, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее на Украине задержали группу мужчин, помогавших уклонистам выезжать из страны.