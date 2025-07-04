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Регулярные рейсы между Москвой и Эр-Риядом могут запустить с 1 августа

Росавиация разрешила прямые перелеты между Москвой и Эр-Риядом с 1 августа
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация разрешила аравийской авиакомпании Flynas прямые перелеты между Эр-Риядом и Москвой со следующего месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«Перевозчик сможет летать на этом направлении четыре раза в неделю, начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330», — говорится в сообщении.

На 4 июля запланированы переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Целью визита главы внешнеполитического ведомства королевства в Москву является обсуждение с российским руководством двусторонних отношений между двумя странами, а также вопросов, касающихся международной и региональной ситуации.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее в АТОР раскрыли, как на туризме отразится отмена виз с Иорданией и Бахрейном.

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