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Лавров в пятницу встретится в Москве с главой МИД Саудовской Аравии

Захарова: Лавров проведет в пятницу переговоры с главой МИД Саудовской Аравии
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в пятницу, 4 июля, запланированы переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом дипломат рассказала в интервью РИА Новости.

«Переговоры пройдут завтра», — подтвердила Захарова.

До этого сообщалось о прибытии в Москву самолета с министром иностранных дел Саудовской Аравии на борту. Целью визита главы внешнеполитического ведомства является обсуждение с российским руководством двусторонних отношений между двумя странами, а также вопросов, касающихся международной и региональной ситуации.

Также отмечалось, что Россия и Саудовская Аравия ведут работу над организацией прямых авиарейсов между двумя странами. Переговоры между авиационными властями Саудовской Аравии и министерством транспорта Российской Федерации находятся на завершающей стадии.

Ранее король и наследный принц Саудовской Аравии направили Путину поздравительные телеграммы.

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