МЧС тушит крупный пожар на древесной свалке в Красноярском крае

МЧС сообщило о пожаре на 6 тыс. «квадратов» на древесной свалке у Лесосибирска

Крупный пожар возник на свалке древесных отходов в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил уже 6 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло в районе улицы Южный Промышленный Узел. Сильный ветер и легковоспламеняющиеся материалы (древесная стружка, опилки) способствовали быстрому распространению пламени, которое бушует сейчас отдельными очагами.

На месте работают 29 спасателей и 10 единиц пожарной техники. Для усиления борьбы с огнем прокладывают дополнительные шланги к реке Енисей, чтобы обеспечить больший забор воды.

В инциденте никто не пострадал. Угрозы жилым домам или другим строениям также не зафиксировано, заключили спасатели.

До этого губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае.

Ранее было опубликовано видео с горящими автомобилями такси в Подмосковье.