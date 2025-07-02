На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС тушит крупный пожар на древесной свалке в Красноярском крае

МЧС сообщило о пожаре на 6 тыс. «квадратов» на древесной свалке у Лесосибирска
true
true
true

Крупный пожар возник на свалке древесных отходов в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил уже 6 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло в районе улицы Южный Промышленный Узел. Сильный ветер и легковоспламеняющиеся материалы (древесная стружка, опилки) способствовали быстрому распространению пламени, которое бушует сейчас отдельными очагами.

На месте работают 29 спасателей и 10 единиц пожарной техники. Для усиления борьбы с огнем прокладывают дополнительные шланги к реке Енисей, чтобы обеспечить больший забор воды.

В инциденте никто не пострадал. Угрозы жилым домам или другим строениям также не зафиксировано, заключили спасатели.

До этого губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в регионе локализовали самый крупный лесной пожар на площади 220 тысяч гектаров, что почти в семь раз больше площади других пожаров в крае.

Ранее было опубликовано видео с горящими автомобилями такси в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами