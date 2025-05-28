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В Хакасии местный житель получил длительный тюремный срок за финансирование ВСУ

Жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы за финансирование ВСУ
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Depositphotos

Житель Хакасии получил 12 лет колонии за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Осужденный в ноябре 2022 года сделал денежный перевод для приобретения специальной автомобильной техники для украинской армии. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Верховный суд Хакасии признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Подсудимый обжаловал приговор. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение Верховного суда Хакасии без изменений.

16 мая сообщалось, что житель Туапсе арестован по подозрению в финансировании подразделения Вооруженных сил Украины.

1 мая сообщалось, что следствие предъявило обвинение в государственной измене бизнесмену из Крыма Олегу Лысенко.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.

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