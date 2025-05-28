В Хакасии местный житель получил длительный тюремный срок за финансирование ВСУ

Житель Хакасии получил 12 лет колонии за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает РИА Новости.
Осужденный в ноябре 2022 года сделал денежный перевод для приобретения специальной автомобильной техники для украинской армии. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Верховный суд Хакасии признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.
Подсудимый обжаловал приговор. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение Верховного суда Хакасии без изменений.
16 мая сообщалось, что житель Туапсе арестован по подозрению в финансировании подразделения Вооруженных сил Украины.
1 мая сообщалось, что следствие предъявило обвинение в государственной измене бизнесмену из Крыма Олегу Лысенко.
Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.