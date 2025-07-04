На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России составили рейтинг регионов по интересу к онлайн-образованию

ВШЭ: Москва и область возглавили рейтинг регионов по интересу к онлайн-учебе
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Самый высокий интерес к онлайн-образованию в России проявляют жители Москвы и области. Об этом говорится в исследовании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

За получение знаний в таком формате в столичном регионе проголосовали 57% респондентов. В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область (55%), Нижегородская область (54%), Краснодарский край (54%) и Ленинградская область (53%).

При этом участники опроса отметили минусы такого образования. 41% проголосовали за необходимость жесткой самодисциплины.

«18% недовольны тем, что при синхронном обучении возникают проблемы, если находишься в другом часовом поясе. 11% не устроила стоимость онлайн-образования и 10% – отсутствие коммуникации с одногруппниками. При этом большинство респондентов (83%) признались, что если бы им пришлось выбирать формат обучения, то они предпочли бы онлайн, нежели традиционное», — говорится в исследовании.

Аналитики добавили, что жители Московского региона готовы вкладывать в онлайн-учебу меньше средств, чем в среднем по стране.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров до этого говорил, что сейчас жителей России больше всего волнуют вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен.

Ранее россияне рассказали, какой доход им нужен для «нормальной жизни».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами