В России составили рейтинг регионов по интересу к онлайн-образованию

ВШЭ: Москва и область возглавили рейтинг регионов по интересу к онлайн-учебе

Самый высокий интерес к онлайн-образованию в России проявляют жители Москвы и области. Об этом говорится в исследовании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

За получение знаний в таком формате в столичном регионе проголосовали 57% респондентов. В пятерку лидеров также вошли Новосибирская область (55%), Нижегородская область (54%), Краснодарский край (54%) и Ленинградская область (53%).

При этом участники опроса отметили минусы такого образования. 41% проголосовали за необходимость жесткой самодисциплины.

«18% недовольны тем, что при синхронном обучении возникают проблемы, если находишься в другом часовом поясе. 11% не устроила стоимость онлайн-образования и 10% – отсутствие коммуникации с одногруппниками. При этом большинство респондентов (83%) признались, что если бы им пришлось выбирать формат обучения, то они предпочли бы онлайн, нежели традиционное», — говорится в исследовании.

Аналитики добавили, что жители Московского региона готовы вкладывать в онлайн-учебу меньше средств, чем в среднем по стране.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров до этого говорил, что сейчас жителей России больше всего волнуют вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен.

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