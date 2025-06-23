Во ВЦИОМ перечислили наиболее острые проблемы, волнующие россиян

ВЦИОМ: в 2025 году россиян волнуют проблемы здравоохранения и образования

Сейчас жителей России больше всего волнуют вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он заявил, что есть фундаментальные и конъюнктурные проблемы.

«К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека — его здоровье, его жизнь», — сказал глава ВЦИОМ.

По его словам, эта проблема особенно стала актуальной во время пандемии и после нее.

Федоров обратил внимание, что еще одна фундаментальная проблема связана с качеством образования.

«Мы понимаем, что хорошее, качественное образование — это билет в успешную жизнь для наших детей, и стремимся его получить всеми силами. Получить его сложно, прямо скажем», — продолжил глава ВЦИОМ.

Также он отметил, что россиян очень беспокоят вопросы, которые связаны с экономикой. Речь идет об инфляции, высоких ценах на жилье и автомобили.

Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты из-за ГОСТов.