Россияне рассказали, какой доход им нужен для «нормальной жизни»

По данным исследования НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств», осенью 2024 года россияне считали достаточным для «нормальной жизни» 81 тыс. рублей ежемесячного дохода на человека. Об этом пишет РБК.

Авторы исследования подчеркнули, что этот показатель отражает субъективные представления о сумме, необходимой для поддержания желаемого уровня потребления.

По данным исследователей, показатель вырос на 14% за год: осенью 2023 года он составлял 70,8 тыс. рублей. Медианное значение «нормального» дохода увеличилось еще значительнее — на 20%, достигнув 60 тыс. рублей.

Почти три четверти россиян (73%) назвали комфортным доход в диапазоне от 30 до 100 тыс. рублей на человека. При этом около трети респондентов (33%) назвали сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а четверть (25%) — от 70 до 100 тыс. рублей.

Наибольший рост ожиданий зафиксирован среди молодежи 25–34 лет и людей 45–54 лет (на 22–23%), семей с детьми до 18 лет (+25%), а также жителей Уральского и Южного федеральных округов (+28–29%). Жители городов с населением 100 тыс. – 1 млн человек увеличили планку «нормального» дохода на 18%.

Ранее россиянам объяснили, как в 2025 году можно заработать на социальном вкладе.