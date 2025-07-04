В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 3 июля в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и отправку самолетов. По словам Кореняко, в период действия мер на запасной аэродром «ушел» один борт.

До этого замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.