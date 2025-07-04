В Азове при падении обломков БПЛА оказалась разрушена кровля жилого дома

Разрушение кровли произошло в одном из многоквартирных жилых домов в городе Азове в Ростовской области из-за падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в настоящее время от жителей Азова и Азовского района поступают многочисленные сообщения о повреждениях имущества. В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) урон получили жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

«Наибольшие повреждения получила многоэтажка по переулку Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживают 120 человек. <...> Проводится эвакуация жителей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Предварительно, люди не пострадали.

Как отметил Слюсарь, нанесенный имуществу граждан ущерб должна будет зафиксировать муниципальная комиссия. Власти намерены оказать жителям необходимую помощь, добавил он.

В ночь на 4 июля ВСУ выпустили 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Ростовской области. Врио губернатора региона заявил, что один из дронов упал в поселке Долотинка в Миллеровском районе. Из-за этого пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее в Ростовской области начали ограничивать мобильный интернет из-за роста числа атак украинских беспилотников.