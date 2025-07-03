В Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет из-за роста числа атак беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным», — поделился врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В министерстве уточнили, что ВСУ используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения дронов на цели. Уменьшение скорости мобильного интернета позволит снизить эффективность беспилотников.

До этого администрация Нижегородской области объяснила ситуацию с перебоями в работе интернета и связи мерами безопасности.

Жители Нижегородской области пожаловались в соцсетях на нестабильную мобильную связь и проблемы с интернетом, которые продолжаются уже третий день. Люди сообщают о трудностях с оплатами через СБП, вызовом такси, доставкой и записью к врачу.

Ранее сообщалось, что россиян не будут оповещать об отключении интернета.