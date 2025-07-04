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В Киеве произошли задержки поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры

«Укржелдорога»: в Киеве после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
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Железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения в результате взрывов, заявил оператор железных дорог страны «Укржелдорога». Об этом сообщает ТАСС.

Оператор подчеркнул, что повреждения железнодорожной инфраструктуры были зафиксированы в черте города.

В публикации отмечается, что из-за повреждений следующие в западном направлении поезда идут с отклонением от маршрута с задержкой до двух часов.

До этого администрация Киева порекомендовала жителям города закрыть окна из-за пожаров после взрывов.

2 июля министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки нанесли удары по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, целями стали цеха по сборке беспилотников, склады для их хранения, а также одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

29 июня российская армия нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

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