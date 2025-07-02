Армия России поразила военное предприятие Украины

Российские военные за сутки нанесли удары по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, целями стали цеха по сборке беспилотников, склады для их хранения, а также одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Кроме того, поражены склады боеприпасов, военного имущества, а также места базирования украинских военных подразделений и иностранных наемников.

Для атак использовалось высокоточное оружие большой дальности: ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Вместе с этим Минобороны сообщило о действиях систем противовоздушной обороны. За отчетный период удалось перехватить и уничтожить семь управляемых авиационных бомб и 131 вражеский беспилотник самолетного типа в зоне СВО.

Российская армия до этого нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине.

СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.