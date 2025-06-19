Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику

Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

По ее словам, клубника, арбуз, черешня и абрикосы содержат целый букет витаминов и вкуса. Но с полезными веществами могут содержаться нитраты, которые применяют для улучшения роста овощей.

Если фрукты выглядят идеально, без точек, пятнышек и блестят — это признак возможного содержания в них нитратов.

Сысоева призвала обращать внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Это также может быть признаком содержания нитратов. Натуральная клубника также не окрашивает воду, если положить в нее отрезанный кусочек ягоды.

До этого специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала, что людям, не переносящим пыльцу березы, следует отказаться от клубники.

Она добавила, что аллергическая реакция на ягоду может проявляться через проблемы с кожей.

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