На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику

Врач Сысоева: идеально выглядящая клубника может содержать нитраты
close
X5 Group

Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

По ее словам, клубника, арбуз, черешня и абрикосы содержат целый букет витаминов и вкуса. Но с полезными веществами могут содержаться нитраты, которые применяют для улучшения роста овощей.

Если фрукты выглядят идеально, без точек, пятнышек и блестят — это признак возможного содержания в них нитратов.

Сысоева призвала обращать внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Это также может быть признаком содержания нитратов. Натуральная клубника также не окрашивает воду, если положить в нее отрезанный кусочек ягоды.

До этого специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала, что людям, не переносящим пыльцу березы, следует отказаться от клубники.

Она добавила, что аллергическая реакция на ягоду может проявляться через проблемы с кожей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно употреблять ягоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами