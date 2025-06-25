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Эксперт раскрыл, можно ли выявить нитратный арбуз «на глазок»

Эколог Рыбальченко: визуально выявить нитратный арбуз невозможно
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Павел Лисицын/РИА Новости

Применение химии при выращивании арбузов — довольно частое явление. Нитраты позволяют нечестным производителям получить большой объем урожая в максимально сжатые сроки, однако о вкусовых качествах продукта и его пользе они не думают. Об этом в интервью РИАМО рассказал эколог Илья Рыбальченко.

К слову, как предупреждал в беседе с газетой «Известия» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов, употребление нитратных арбузов или дынь в больших количествах может привести к расстройству желудка, возможно, аллергической реакции, повышению температуры.

«Понять про содержание нитратов можно только специальными приборами. На вкус это сделать у вас не получится», — отметил Рыбальченко.

Он добавил, что сейчас в основном в Россию приходят арбузы из стран Азии, а краснодарские появятся только в августе.

Нитраты могут содержаться не только в арбузах и дынях. Врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева призывала обращать внимание на клубнику и другие ягоды. По ее словам, если фрукты выглядят идеально, без точек, пятнышек и блестят — это признак возможного содержания в них вредных веществ.

Ранее российские туристы в Египте массово отравились арбузами.

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