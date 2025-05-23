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Российские туристы в Египте массово отравились арбузами

SHOT: десятки российских туристов массово отравились арбузами в Египте
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Несколько десятков российских туристов в Египте обратились в местные больницы Хургады с симптомами острых отравлений, предположительно, арбузом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, инцидент связан с употреблением арбузов с высоким уровнем содержания нитратов.

Сообщается, что пострадали туристы, отдыхающие в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Пациенты жаловались на повышение температуры до 38 градусов, сильную рвоту и слабость, симптомы проявлялись примерно через сутки после употребления.

Врачи отмечают, что у взрослых болезнь переносится легче, среди обращений больше всего от туристов с детьми. В больницах у пострадавших берут кровь на анализ, проводят капельницы с глюкозой, назначают антибиотики (цефтриаксон), а также парацетамол для снижения температуры. Врачи рекомендуют временно отказаться от воды.

22 мая Telegram-канал SHOT Проверка писал, что в детском пюре «Агуша» обнаружены бактерии, способные вызвать отравление. Позднее производитель опроверг эту информацию.

Ранее в Лаосе семь человек отравились ядовитыми грибами.

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