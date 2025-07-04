В Госдуме предложили проверить диаспоры московских рынков

Миронов попросил ГП проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, включая крупнейшие московские рынки «Садовод» и «Фуд-Сити». Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении отмечается, что деятельность диаспор угрожает безопасности России и ее граждан, а особую опасность представляют преступные сообщества, которые состоят из лиц с двойным гражданством.

3 июля в Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета Вагифа Сулейманова (Бакинского), предположительно связанного с рынками «Фуд-Сити» и «Садовод». Он три месяца пробудет в спецучреждении, после чего его депортируют в Азербайджан. РЕН ТВ утверждает, что в Оренбурге задержали еще одного вора в законе — Заура. Почему происходят рейды — в материале «Газеты.Ru».

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана.