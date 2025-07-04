«Крышу» «Фуд-Сити» и «Садовода» Сулейманова задержали в Москве. Авторитета депортируют в Азербайджан

В Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета Вагифа Сулейманова (Бакинского), предположительно связанного с рынками «Фуд-Сити» и «Садовод». Он три месяца пробудет в спецучреждении, после чего его депортируют в Азербайджан. РЕН ТВ утверждает, что в Оренбурге задержали еще одного вора в законе — Заура. Почему происходят рейды — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали 59-летнего азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского) из-за нарушения правил пребывания в России, выяснил «Коммерсантъ».

Источник РЕН ТВ подтвердил эту информацию. По данным издания, Сулейманов пробудет три месяца в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, после чего его депортируют в Азербайджан.

Позднее в соцсетях появилось видео задержания вора в законе. На кадрах мужчина в белой рубашке и синих брюках лежит лицом в асфальт. На нем сидит силовик и держит его руки. К нему подходит другой представитель правоохранительных органов с камерой и спрашивает, является ли задержанный криминальным авторитетом.

«Не отвечаю на такие вопросы», — сказал Сулейманов.

Источник РЕН ТВ добавил, что 2 июля в Оренбурге задержали еще одного вора в законе — некоего Заура. Его обвинили в организации преступного сообщества, в случае признания виновным мужчина будет отбывать наказание в России. В начале июля в Екатеринбурге также жестко задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински, но через несколько часов его отпустили.

«Пока происходящее сложно назвать «зачисткой» страны от азербайджанского криминала — масштаб не тот. Но на фоне остальных задержаний подобные эпизоды, безусловно, радуют. И все же хочется верить, что системная работа по зачистке ОПГ действительно началась и будет продолжаться вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. Они реальная угроза национальной безопасности, что было явно продемонстрировано в последние дни», — пишет Telegram-канал «Рыбарь».

Криминальное прошлое Сулейманова

Вагиф Сулейманов родился 15 августа 1965 года в Тбилиси, однако детство и юность провел в Баку. Он относится к особой этнической группе грузинских азербайджанцев. В 1990-е мужчина переехал в Россию, где начал бизнес. Сейчас его связывают с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе и рынком «Садовод». Известно, что у мужчины есть паспорт Узбекистана.

В криминальном мире Сулейманова знают под прозвищами Тбилисский, Бакинский, Ленкоранский и Вагиф Дипломат. Мужчина стал вором в законе еще в 90-х, тогда его поддержал Мирсеймур (Сеймур Нардаранский). Сначала Сулейманову покровительствовал криминальный авторитет Дед Хасан, затем — Шакро Молодой. Сулейманов основал один из крупнейших азербайджанских криминальных кланов в России.

Он неоднократно судим. В 2006 году в Москве у Сулейманова нашли 33 грамма наркотических веществ. В 2013 году его обвинили в вымогательстве 18 млн рублей.

Концерт Эмина Агаларова отменили в России на фоне конфликта с Баку. Он объяснил почему Концерт выходца из Азербайджана певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год. Он... 03 июля 18:23

Задержания криминальных авторитетов проходят на фоне обострения конфликта Москвы и Баку. Так, в конце июня в Екатеринбурге задержали несколько азербайджанцев, подозреваемых в убийствах и покушениях на убийства. Операция прошла жестко, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы скончались в ходе рейда. Еще двоих госпитализировали. Власти Азербайджана осудили произошедшее и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Через несколько дней в редакции Sputnik Азербайджан прошли обыски, главу агентства Игоря Картавых и шеф-редактор Евгения Белоусова задержали, как и еще восемь граждан России. Их подозревают в незаконной транспортировке наркотиков и в киберпреступлениях. Судя по кадрам из суда, россияне сильно избиты, Баку не дает дипломатам встретиться с задержанными. Консул смог добиться свидания только с Картавых и Белоусовым.

Российские туристы также жалуются на полицейский беспредел и физическое насилие. Они утверждают, что в места их проживания приходят сотрудники правоохранительных органов для проверки документов. Россияне массово отменяют поездки в Азербайджан, пишет Mash.