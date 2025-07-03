Депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана

Чепа: усилия Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что попытки Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали.

Он пояснил, что на Западе есть силы, провоцирующие и раскручивающие любой инцидент, связанный с отношениями России с другими странами.

«Цель западных стран — раскрутить и направить в определенные русла любой мало-мальский конфликт России с другими странами. И это было, и это есть», — отметил Чепа.

До этого газета «Взгляд» писала, что обострение отношений между Москвой и Баку является попыткой Запада создать новые фронты против России.

Как пишет автор публикации, новые точки напряженности вынуждают Москву отвлекаться и тратить ресурсы на их урегулирование. Кроме того, эти точки напряженности создают нестабильность на границе России.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.