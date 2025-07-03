На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана

Чепа: усилия Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что попытки Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали.

Он пояснил, что на Западе есть силы, провоцирующие и раскручивающие любой инцидент, связанный с отношениями России с другими странами.

«Цель западных стран — раскрутить и направить в определенные русла любой мало-мальский конфликт России с другими странами. И это было, и это есть», — отметил Чепа.

До этого газета «Взгляд» писала, что обострение отношений между Москвой и Баку является попыткой Запада создать новые фронты против России.

Как пишет автор публикации, новые точки напряженности вынуждают Москву отвлекаться и тратить ресурсы на их урегулирование. Кроме того, эти точки напряженности создают нестабильность на границе России.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами