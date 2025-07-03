Депутат прокомментировал обострение отношений РФ и Азербайджана

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что попытки Запада отвлечь внимание России от СВО никогда не ослабевали.
Он пояснил, что на Западе есть силы, провоцирующие и раскручивающие любой инцидент, связанный с отношениями России с другими странами.
«Цель западных стран — раскрутить и направить в определенные русла любой мало-мальский конфликт России с другими странами. И это было, и это есть», — отметил Чепа.
До этого газета «Взгляд» писала, что обострение отношений между Москвой и Баку является попыткой Запада создать новые фронты против России.
Как пишет автор публикации, новые точки напряженности вынуждают Москву отвлекаться и тратить ресурсы на их урегулирование. Кроме того, эти точки напряженности создают нестабильность на границе России.
Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.
Ранее в МИД РФ сообщили, что дипломатов до сих пор не допустили к арестованным в Баку журналистам.