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Иран частично открыл воздушное пространство для международных рейсов

Иран открыл небо над центральной областью страны для международных рейсов
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Shutterstock

Иран открыл воздушное пространство для международных рейсов над центральной областью страны и частично — над западной. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития страны Маджид Ахван, его слова передает ТАСС.

Он заявил, что в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и соображений безопасности в нынешних условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушного пространства центральных и частично западных территорий страны, было открыто только для международных и транзитных рейсов.

Накануне Росавиация разрешила полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. Специалисты агентства продолжают следить за работой воздушного транспорта в регионе, добавили в ведомстве.

До этого стало известно о возобновлении авиасообщения между Ираном и РФ.

25 июня Иран частично открыл свое воздушное пространство.

Ранее Минтуризм сообщил, что израильская авиакомпания возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва.

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