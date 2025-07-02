Иран закрыл воздушное пространство для транзитных рейсов. Об этом заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван, передает телеканал SNN.

«В текущей ситуации воздушное пространство над центральной и западной частями Ирана снова закрыто для международных транзитных рейсов», — сказал он.

В конце июня Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично — над западными регионами.

Также Росавиация дала согласие на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в этом регионе.

В ночь с 12 на 13 июня Израиль приступил к проведению операции под кодовым названием «Восстающий лев», в рамках которой были подвергнуты ударам иранские ядерные и военные объекты. В ответ на это Иран незамедлительно активировал собственную операцию «Правдивое обещание — 3», осуществив удары по военным целям на территории Израиля.

Ранее стало известно, когда самолеты из России снова полетят в Израиль.