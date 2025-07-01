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В ЛНР рассказали о последствиях массированной атаки украинских дронов на Луганск

В Луганске 11 домов получили повреждения при массированной атаке дронов ВСУ
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Telegram-канал Правительство ЛНР

В Луганске 11 домостроений пострадали в результате массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Луганской народной республики (ЛНР).

«Повреждены стены, крыши и остекление частных жилых домов, а также несколько автомобилей», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что следователи республиканского СК, эксперты и представители коммунальных служб работают на местах происшествий.

Там отметили, что в ближайшее время пострадавшим предоставят все необходимое для восстановления теплового контура домов.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что минувшей ночью ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на республику. По его словам, для атаки использовались до 40 беспилотников, 35 из которых были сбиты.

В частности, в Сватовском районе на трассе под Петровском украинский беспилотник атаковал авто. Четыре человека получили тяжелые ранения, один из них не выжил. В настоящее время медики борются за жизнь одной женщины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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