Двухлетний мальчик выпал из окна в российском городе, когда его мать отлучилась в ванную

В Биробиджане двухлетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра

В Биробиджане ребенок выпал из окна, когда его мать ненадолго отлучилась в ванную. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда двухлетний мальчик остался без присмотра. По предварительным данным, его мать готовилась с детьми к концерту и ненадолго отошла в ванную комнату, оставив малолетних играть одних. В какой-то момент она услышала крик, вернулась и обнаружила, что ее сына в помещении нет, а у окна сложены подушки. Мальчик выпал с высоты третьего этажа.

Ребенка с травмами экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Семья ранее не состояла на учете в органах опеки.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Инспекторы ПДН продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил.