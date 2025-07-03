«Народное коммунистическое движение» признали экстремистской организацией

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила организацию «Народное коммунистическое движение» в список террористических и экстремистских организаций. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Организации: 1. террористическое сообщество Народное коммунистическое движение* (НКД*)», — указано в перечне.

Отмечается, что людям и организациям, внесенным в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации (СМИ), распространять информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться какими-либо финансовыми услугами, за исключением тех, которые связаны с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

В конце июня американский наемник из Вооруженных сил Украины Райан О'Лири, воевавший в Курской области, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Ранее украинских пилотов внесли в список террористов.