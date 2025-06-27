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Американского наемника внесли в перечень террористов

Американский наемник Райан О'Лири внесен в перечень террористов и экстремистов
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Следственный комитет Российской Федерации

Американский наемник из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Райан О'Лири внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов. <...> О'Лири Райан Дэвид, 18.12.1986 года рождения, город Карролл штата Айова Соединенных Штатов Америки», — говорится в перечне.

В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского гражданина Райана О'Лири за вторжение в Курскую область.

Следствие установило, что О'Лири лично участвует в вооруженном конфликте на российской территории. Так, в августе 2024 года мужчина незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области, совершал преступления против мирного населения.

Также в ведомстве отметили, что американец совершал преступления против жителей российского региона, «преследуя цель устрашения и причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».

Ранее колумбийского наемника ВСУ осудили за вторжение в Курскую область.

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