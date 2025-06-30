Раскрыта причина бушующего пожара в Крыму

По предварительной информации, причиной лесного пожара в Алуште на Южном берегу Крымского полуострова стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Чиновница уточнила, что пожарные уже осуществили свыше 30 сбросов воды на горящие пять гектаров. 30% площади пожара приходится на лесные земли. Она добавила, что ночью вертолеты не будут тушить огонь и возобновят работу в 5:00.

Министр выразила надежду на «более-менее спокойную» ночь и отметила, что ближайшая особо охраняемая природная территория Кастель не пострадала.

До этого региональное управление МЧС сообщило, что ситуация с лесным пожаром на Южном берегу Крымского полуострова стабилизировалась.

Возгорание на полуострове из-за неосторожного обращения с огнем началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.

Два дня назад региональное управления МЧС объявило в Крыму чрезвычайную пожарную опасность. Из-за температуры воздуха на открытой территории повысился риск возгораний. Сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы.

Ранее Путин наградил главу МЧС Крыма медалью «За отвагу на пожаре».