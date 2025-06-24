В Минприроды Забайкалья сообщили о ситуации с лесным пожаром у Атамановки

Лесные пожарные продолжают работы по созданию минерализованной полосы протяженностью около пяти километров в районе железнодорожной станции Глубокая Падь возле поселка городского типа Атамановка в Забайкальском крае. Об этом сообщает в Telegram-канале министерства природных ресурсов региона.

По информации ведомства, пожарные также прокладывают минполосу вдоль линии электропередач. В министерстве уточнили, что протяженность минполос на сегодняшний день составляет 47 км. На месте работают бульдозеры.

Пожарные борются с огнем по всему периметру. На западной кромке возгорания ведется патрулирование. Работу усложняет сухая и жаркая погода. В тушении задействованы 250 человек.

21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в населенном пункте возник 20 июня и охватил площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

Внимание прокуратуры привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

Ранее в Забайкальском крае крупный природный пожар перешел с поселка на СНТ.