В Свердловской области ветер снес крышу школы

В Свердловской области сильный ветер снес крышу и повредил кровлю школы

В Свердловской области, в городе Тавда, сильным ветром снесло крышу школы. Видео очевидцев опубликовал местный Telegram-канал «PRO город Тавда».

Кровля здания была разрушена на площади около 1000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава города Валентин Миронов в своем Telegram-канале оповестил жителей о введении режима повышенной готовности.

«По итогам заседания принято решение о введении на территории округа режима повышенной готовности ЧС», — заявил он.

По словам Миронова, в городе проводятся работы по ликвидации последствий штормовых явлений. Специалисты экстренных служб проводят тщательное обследование территории.

Он попросил граждан сообщать о проблемах и пообещал, что вся полученная информация будет оперативно обработана.

3 июля в Ханты-Мансийском автономном округе произошел подобный случай. В городе Нягань после сильного ливня обрушился потолок в торговом центре.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливне и сильном ветре.