На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области ветер снес крышу школы

В Свердловской области сильный ветер снес крышу и повредил кровлю школы
true
true
true
close
Telegram-канал PRO город Тавда

В Свердловской области, в городе Тавда, сильным ветром снесло крышу школы. Видео очевидцев опубликовал местный Telegram-канал «PRO город Тавда».

Кровля здания была разрушена на площади около 1000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Глава города Валентин Миронов в своем Telegram-канале оповестил жителей о введении режима повышенной готовности.

«По итогам заседания принято решение о введении на территории округа режима повышенной готовности ЧС», — заявил он.

По словам Миронова, в городе проводятся работы по ликвидации последствий штормовых явлений. Специалисты экстренных служб проводят тщательное обследование территории.

Он попросил граждан сообщать о проблемах и пообещал, что вся полученная информация будет оперативно обработана.

3 июля в Ханты-Мансийском автономном округе произошел подобный случай. В городе Нягань после сильного ливня обрушился потолок в торговом центре.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливне и сильном ветре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами