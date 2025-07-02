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В Москве прогнозируется дождь и сильный ветер

МЧС: 2 июля в Москве ожидается дождь с сильным ветром
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Максим Блинов/РИА Новости

2 июля в столице России прогнозируется дождь, сильный ветер с порывами до 15 м/сек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

В связи с этим в ведомстве призвали граждан проявлять внимание и осторожность, в том числе при управлении автомобилем. Следует парковаться в безопасных местах, на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

1 июля сообщалось, что движение по двум участкам Транссибирской магистрали в Забайкалье ограничено из-за размыва путей. Сейчас из-за южного циклона в Забайкалье идут проливные дожди. Больше всего осадков выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.

30 июня государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок, на котором показан накрывший Москву циклон «Корнелиус».

23 июня стало известно, что на Камчатке из-за таяния снега и сильных осадков размыло 77 километров автомобильной дороги.

Ранее психолог рассказала, как дождливая погода влияет на настроение россиян.

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