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В Нягани после сильного ливня обрушился потолок в ТЦ

В Нягани после ливня потолок в ТЦ упал прямо на фуд-корт
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Telegram-канал «Наша Нягань»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в городе Нягань после сильного ливня обрушился потолок в торговом центре. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Муксун.ФМ».

Инцидент произошел вечером 2 июля в ТЦ «Оазис Плаза».

«В момент обрушения сидевшие за столиками посетители успели отбежать. Предположительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным представителя торговой площадки, из-за сильного ливня произошло переполнение кровельной водосточной системы. Вода деформировала часть декоративного подвесного потолка, при этом кровля и конструктивные элементы не пострадали.

Потолок пообещали восстановить за ночь.

До этого в Забайкальском крае спасатели начали эвакуацию жителей села Маккавеево, в котором из-за поднявшейся воды в реке Унгур затопило 15 приусадебных участков. Отмечается, что местные власти организовали для жителей временный пункт размещения, однако те выразили желание уехать к родственникам.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливне и сильном ветре.

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