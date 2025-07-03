Появились подробности о «заминированной» в Зеленограде машине

РИА: машину ложно «заминировали» в Зеленограде в отместку за эвакуацию

Неизвестный человек сообщил о якобы минировании автомобиля на штрафстоянке в Зеленограде в отместку за эвакуацию своей машины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

По словам собеседника агентства, в ходе осуществленной проверки сотрудники полиции не обнаружили подозрительных предметов. На место инцидента вызывали кинологов.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Зеленограде представители экстренных служб проверяют автомобиль из-за сообщений о бомбе, заложенной под машину. Владелец транспортного средства заявил, что под днищем его авто была установлена бомба. Стоянку эвакуировали, место оцепили.

3 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая заложила бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. На опубликованных в сети кадрах видно, как она подходит к автомобилю, закладывает бомбу под днище машины. Далее на записи видно задержание женщины сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Москве 350 человек эвакуировали из-за декорации бомбы, которую не убрали после съемок фильма из-под автомобиля.