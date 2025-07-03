На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о «заминированной» в Зеленограде машине

РИА: машину ложно «заминировали» в Зеленограде в отместку за эвакуацию
true
true
true
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестный человек сообщил о якобы минировании автомобиля на штрафстоянке в Зеленограде в отместку за эвакуацию своей машины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

По словам собеседника агентства, в ходе осуществленной проверки сотрудники полиции не обнаружили подозрительных предметов. На место инцидента вызывали кинологов.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Зеленограде представители экстренных служб проверяют автомобиль из-за сообщений о бомбе, заложенной под машину. Владелец транспортного средства заявил, что под днищем его авто была установлена бомба. Стоянку эвакуировали, место оцепили.

3 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая заложила бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. На опубликованных в сети кадрах видно, как она подходит к автомобилю, закладывает бомбу под днище машины. Далее на записи видно задержание женщины сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Москве 350 человек эвакуировали из-за декорации бомбы, которую не убрали после съемок фильма из-под автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами