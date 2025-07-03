В Ижевске ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту города Ижевска ограничили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в сообщении.

Два дня назад Ижевск подвергся атаке украинских дронов. По данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 человека были ранены, состояние семерых из них было тяжелым.

Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально признал нанесение удара по Ижевску.

Ранее в Самарской области временно ограничили работу интернета после атаки БПЛА.