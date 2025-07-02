Экс-депутат Рады заявил, что генштаб ВСУ подтвердил удар по Ижевску

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально признал нанесение удара по Ижевску. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По словам политика, украинские военные заявили, что целью атаки стал Ижевский электромеханический завод «Купол». Также Царев отметил, что ВСУ подтвердили попытку удара по нефтеперерабатывающему предприятию в Саратове.

В сообщении указывается, что при атаках использовались беспилотники украинского производства под названием «Лютый».

В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. По словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших при атаке дронов в Ижевске в тяжелом состоянии.