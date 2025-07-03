Глава центра «Воин» Гаспарян назвал тяжелой утратой гибель замглавкома ВМФ Гудкова

Гибель генерал-майора, заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России Михаила Гудкова стала тяжелой утратой для всего боевого братства. Об этом заявил участник специальной военной операции, Герой России и командир центра «Воин» Андраник Гаспарян.

Отмечается, что его слова соболезнования были опубликованы в Telegram-канале организации.

«Все мы скорбим по утрате сына Отечества. На его примере любви и служения Родине будет воспитываться наше новое поколение, наши курсанты. Его мужество и беспримерный подвиг, который он совершал каждый день, отстаивая интересы России, навсегда останется в нашей памяти. Победа будет за нами! Слова искреннего соболезнования адресую родным и близким Михаила Гудкова», — подчеркнул Гаспарян.

О гибели генерал-майора в одном из приграничных районов Курской области сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, вместе с Гудковым погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Информацию позднее подтвердили в министерстве обороны России.

Напомним, Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ России в марте этого года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая проявила себя в ходе специальной военной операции. Был удостоен звания Героя России.