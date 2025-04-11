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Взятый в плен боевик ВСУ рассказал об отношении к инструктору-гею из Британии

Пленный боевик ВСУ Горбенко: британского гея-инструктора избивали сослуживцы
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Reuters

Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Горбенко рассказал об инструкторе из Британии с нетрадиционной сексуальной ориентацией, который подвергался насмешкам и избиениям со стороны своих сослуживцев. Соответствующее видео опубликовало министерство обороны России, передает РИА Новости.

«У нас есть инструктор из Британии, позывной «Британец», он является геем. Другие инструктора над ним шутят и иногда избивают его», — сказал Горбенко.

Он уточнил, что британец давно хотел покинуть батальон, но «командир полка его почему-то не отпускает».

До этого бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, заявил, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара российской армии. Он признался, что военным пришлось учиться пользоваться оружием по урокам с YouTube.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Катериновки в ДНР.

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